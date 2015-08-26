Дома моды скупают фермы крокодилов

За последние годы представители индустрии моды скупили почти 80% австралийских крокодиловых ферм ради стабильных поставок кожи.

Кожа крокодила ценится в мире моды очень высоко. Стоимость изделий из нее достигает десятков тысяч долларов.

Защитники животных считают неоправданно жестоким убийство крокодилов ради их шкуры.

В то же время представители индустрии утверждают, что подобные предприятия помогают защищать крокодилов, так как делают бессмысленной незаконную охоту на них.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джона Доннисона