Киев: столкновения протестующих с милицией у Рады

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла поправки к Конституции, предусматривающие децентрализацию власти. Сразу после голосования у здания парламента в Киеве начались столкновения демонстрантов с милицией.

Перед Радой собрались противники предоставления особого статуса районам Донбасса, находящимся под контролем вооруженных сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Протестующие использовали камни и дымовые шашки, в ответ милиционеры применяли резиновые дубинки и слезоточивый газ.

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