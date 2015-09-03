Парад в Пекине: память о погибших или демонстрация мощи?

В Пекине прошел грандиозный военный парад в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

"Опыт войны заставляет людей еще больше ценить мир. Независимо от того, как будут развиваться события, Китай никогда не будет стремиться к господству", - заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

В то же время большинство мировых лидеров предпочли проигнорировать эти торжества, посчитав их демонстрацией военной мощи Китая, предъявляющего территориальные претензии своим соседям.

Репортаж из Пекина корреспондента Би-би-си Джона Садворта.