Беженцы в Венгрии: хаос и попытки уехать в Германию

Сотни беженцев отказываются покидать поезд в городе Бичке, где полиция пытается препроводить их в центр для регистрации.

Поезд отправился с вокзала Будапешта в четверг днем, после того как мигранты, которым венгерские власти запретили уезжать в Западную Европу, несколько дней провели у станции.

Многие из беженцев думали, что поезд направляется в Германию.

Согласно законам Евросоюз, мигранты должны подавать прошение об убежище в той стране, через которую они прибыли в ЕС.

Многие другие беженцы остаются на вокзале в Будапеште, где все поезда в Западную Европу были отменены "на неопределенный срок".

Из Венгрии - репортажи корреспондентов Би-би-си Гэвина Хьюитта и Ника Торпа.