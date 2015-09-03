Брид Хиггинс
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Брид Хиггинс: Сева Новгородцев - незваный гость

  • 3 сентября 2015

Брид Хиггинс вспоминает, как однажды она привела Севу Новгородцева на вечеринку к своим питерским друзьям-художникам. От незваного гостя все остались в восторге.