Компьютерная модель "Суперхенджа"
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Рядом со Стоунхенджем нашли "Суперхендж"

  • 7 сентября 2015

Археологи обнаружили по меньшей мере сотню каменных монолитов под землей неподалеку от Стоунхенджа.

Камни, многие из которых - до четырех метров в высоту, находятся на глубине всего одного метра под землей. Для того, чтобы мы могли представить, как они выглядели, художники создали компьютерные модели.

Эти каменные конструкции были возведены около 4,5 тысяч лет назад, однако большую часть этого времени они провели под землей, рассказывают исследователи. Обнаружить их помогли новейшие технологии.

Репортаж Виктории Гилл.