VW уличили в махинациях с тестами на вредные выбросы

В пятницу американские регуляторы заявили, что вредные выбросы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались гораздо выше, чем указывали результаты тестов.

Акции Volkswagen упали на 20%, когда власти США сообщили, что программное обеспечение нескольких автомобилей с дизельными двигателями могло на испытаниях демонстрировать более низкие показатели выбросов, чем в реальных условиях эксплуатации машин.

США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона своих автомобилей, что обойдется компании в очень крупную сумму.

Рассказывает корреспондент Би-би-си Джеймс Кук.