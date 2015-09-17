Бегство из Сирии в Европу на инвалидном кресле

Венгрия завершила строительство заграждений вдоль границы с Сербией, и в среду полиция применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся прорваться на венгерскую территорию с сербской стороны. Многие мигранты, которых не рады видеть в Венгрии, ищут новые пути в Западную Европу.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его правительство готово построить заградительный барьер вдоль с Румынией, чтобы остановить поток мигрантов. А потому им остается из Сербии идти через Хорватию, правительство которой пообещало разрешить мигрантам пересекать страну.

С необычной во всех отношениях беженкой, которая пытается через Хорватию добраться до Германии, встретился корреспондент Би-би-си Фергал Кин.