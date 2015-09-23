Прохожие на улицах Москвы: нужно ли строить мечети?

Тысячи молельных ковриков прямо на асфальте перекрытого проспекта Мира – такую картину можно увидеть в Москве во время всех крупных мусульманских праздников.

Теперь, как ожидается, проблема не будет стоять так остро. В российской столице после реконструкции торжественно открылась шестиэтажная Соборная мечеть, где смогут собираться на намаз одновременно 10 тысяч верующих.

Реконструкция длилась 10 лет. Все это время мусульмане заявляли о том, что им не хватает мест для молитвы, однако планы строительства небольших мечетей в жилых районах Москвы встречали недовольство местных жителей.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Слободчикова спросила у прохожих на улицах Москвы об их отношении к гигантскому проекту расширения Соборной мечети и идее строительства маленьких мечетей в отдельных районах.