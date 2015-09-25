Трагедия во время хаджа - самая страшная за 25 лет

По последним данным, 717 человек погибли и более 800 пострадали в результате давки в толпе паломников неподалеку от Мекки.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что причиной трагедии стало несоблюдение паломниками инструкций.

Ранее в службе гражданской обороны сообщили, что причиной инцидента стало столкновение двух людских потоков, направлявшихся к месту общей молитвы.

Это самая масштабная трагедия при проведении хаджа за последние 25 лет.

Последние девять лет хадж проходил без инцидентов, поскольку Саудовская Аравия вложила значительные средства в улучшение инфраструктуры и безопасности в Мекке и Медине.