Зачем России наносить удары в Сирии?

Россия настаивает, что об авиаударах с целью защиты от джихадистов ее попросило правительство Сирии. Однако некоторые эксперты на западе и в самой России сомневаются, что за действиями президента Владимира Путина стоит исключительно желание нанести предупредительный удар по ИГ, которое может представлять угрозу и самой России.

Ранее активисты сирийской оппозиции заявили, что в результате авиаударов российских военных в городах к северу от Хомса погибли мирные жители, в то время, как государственные СМИ Сирии сообщили о бомбежке ВВС РФ "логова" "Исламского государства".

Позднее российский лидер назвал информацию о жертвах среди мирного населения "информационной атакой", добавив, что "другие страны уже больше года наносят удары по сирийской территории, больше года. Без резолюции Совета Безопасности ООН и без соответствующего запроса сирийских официальных властей".

Наносить авиаудары в Сирии США, сформировав коалицию с Бахрейном, Иорданией, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, начали в сентябре 2014 года.

Теперь авиаудары наносятся по Сирии с двух фронтов. О последствиях, к которым может привести открытие второго, для Сирии и для самой России, размышляет корреспондент Би-би-си Бриджет Кендалл.