Многоязыкое метро Лондона

Лондон - один из самых интересных городов мира с лингвистической точки зрения: здесь говорят более чем на 100 языках.

Один из способов познакомиться с богатым языковым разнообразием Лондона – сесть на поезд линии метро Виктория и выходить на разных станциях этой ветки. Ее протяженность с севера на юг – 21 км, она проходит под богатыми и бедными районами города, где проживают старые и новые общины иммигрантов.

Мы совсместили кадры, снятые в поезде на линии Виктория и на поверхности, там, где в это время проезжает поезд. Звуковое сопровождение представлено на наиболее распространенном языке (после английского) на каждом этапе этого пути. Поездка в метро занимает чуть более получаса, но мы сократили видео до трех минут.

Подробнее о проекте "Языки мира Лондона".