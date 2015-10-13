Новости Би-би-си
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ТВ-новости: вопросы, на которые не дал ответы доклад по MH17

  • 13 октября 2015

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 13 октября:

  • Это был "Бук". Совет безопасности Нидерландов представил доклад о причинах гибели малайзийского "боинга" в небе над восточной Украиной.
  • "Для нас важна вся история". Родственники погибших рассказали Би-би-си, что они думают о докладе по гибели MH17.
  • "Хотелось бы, чтобы нашли виноватого". Что говорят жители села Грабово, возле которого упал сбитый "Буком" самолет.