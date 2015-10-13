ТВ-новости: вопросы, на которые не дал ответы доклад по MH17

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 13 октября:
- Это был "Бук". Совет безопасности Нидерландов представил доклад о причинах гибели малайзийского "боинга" в небе над восточной Украиной.
- "Для нас важна вся история". Родственники погибших рассказали Би-би-си, что они думают о докладе по гибели MH17.
- "Хотелось бы, чтобы нашли виноватого". Что говорят жители села Грабово, возле которого упал сбитый "Буком" самолет.