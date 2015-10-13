Поиск погибших украинских военных в аэропорту Донецка

В Донецке в течение последних недель сохраняется затишье. Это позволило добровольцам, занимающимся розыском и опознанием тел погибших, попасть на территорию донецкого аэропорта, где много месяцев шли ожесточенные перестрелки.

Переговоры в комиссии, состоящей из представителей самопровозглашенной ДНР, армии Украины и российских военных, открыли путь на взлетную полосу волонтерам движения "Черный тюльпан", которые ведут поиски павших во всех местах боев на востоке Украины.

Рассказывает корреспондент Би-би-си Олег Болдырев.