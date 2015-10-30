Москвичи о Хэллоуине: запретить или пусть отмечают?

Наступление Хэллоуина уже несколько лет сопровождается в России спорами о том, соответствует ли этот праздник национальным традициям и нужно ли его отмечать.

Особенно российских чиновников беспокоит празднование Хэллоуина в школах. Так, в Архангельской области местное министерство образования и науки полностью запретило отмечать Хэллоуин, посчитав его "не соответствующим традиционным базовым ценностям, а также негативно влияющим на неокрепшие умы".

Власти аннексированного Россией Крыма пошли на ту же меру. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал этот праздник "отвратительным маски-шоу", которое "противоречит духовным и культурным традициям народов России".

Молодые православные активисты собираются провести 31 октября акцию "Анти-Хеллоуин" на Старом Арбате в Москве. Они планируют собирать подписи в поддержку законодательной инициативы по ограничению публичного празднования Хэллоуина, а также полного запрета на использование атрибутики праздника в детских садах и школах.

Русская служба Би-би-си спросила у прохожих на улицах Москвы, как они относятся к празднику, собираются ли его отмечать и нужно ли запрещать Хэллоуин в школах.