Репортаж из Пулкова: "когда гибнут дети, это очень страшно"

Самолет МЧС РФ в понедельник утром доставил в петербургский аэропорт Пулково тела погибших в авиакатастрофе, произошедшей на Синайском полуострове.

Еще один самолет с останками жертв крушения должен прибыть в Санкт-Петербург в течение понедельника.

Самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На борту находились 224 человека, все они погибли.

В Петербурге объявлен трехдневный траур. Горожане несут в Пулково цветы, свечи и детские игрушки, так как в разбившемся самолете было много детей.

Репортаж корреспондента Би-би-си Павла Аксенова.