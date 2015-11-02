Гюнтер Шабовски, глашатай крушения Берлинской стены

В Берлине скончался бывший чиновник правительства ГДР Гюнтер Шабовски, ошибка которого, возможно, ускорила падение Берлинской стены.

В ноябре 1989 года Шабовски по ошибке преждевременно объявил о решении властей открыть границу с ФРГ. Жители Восточного Берлина ринулись к пропускным пунктам и начали ломать стену, символизировавшую разделенную Германию.

Для Шабовски объединение Германии означало конец политической карьеры. Он вернулся в журналистику, а в конце 1990-х годов даже отбыл срок по обвинению в причастности к преступлениям ГДР.

Под конец жизни Шабовски поддерживал в Германии христианских демократов и выступал с резкой критикой радикальных социалистов, вышедших из распущенной правящей партии ГДР.