Секунда за час: трудная дорога анимации

Режиссер анимации Георгий Богуславский рассказал Би-би-си о своем новом фильме "Корабли прошлых лет" - истории о старом капитане, который отправляется в последнее плавание.

Картина, премьера которой состоялась в рамках Большого фестиваля мультфильмов в Москве, выполнена в технике кукольной анимации.

Съемочной группе пришлось придумать множество оригинальных технических решений, чтобы наряду с куклами, каждый кадр с которыми снимается отдельно, на экране реалистично выглядела вода.

Работа над фильмом шла три года. Самой сложной была последняя сцена, где присутствует сразу шесть персонажей: по словам Богуславского, снимать удавалось только одну секунду в час.

"Корабли прошлых лет" - второй фильм в карьере 27-летнего режиссера. Его предыдущая картина - "Последний глоток" - была снята в технике песочной анимации, при помощи кофейного порошка.

Помимо работы над собственными мультфильмами, Богуславский преподает в рамках независимого образовательного проекта "Курсы художников-мультипликаторов".

Продюсеры видео - Ольга Слободчикова и Кирилл Третьяков.

Большой фестиваль мультфильмов проходит на нескольких площадках Москвы до 8 ноября.