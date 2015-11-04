Торговая блокада Крыма: выигравшие и проигравшие

Украинские активисты и крымские татары по-прежнему контролируют проезд на дорогах с материка в Крым, чтобы не допустить на полуостров грузовики с украинской продукцией.

Таким образом активисты протестуют против торговых отношений с Крымом, торговлю с которым, несмотря на аннексию, разрешает закон о создании на полуострове Свободной экономической зоны.

Сейчас из-за торговой блокады прилавки приграничных рынков ломятся от продуктов, но покупать их некому.

Готовы ли местные украинские крестьяне и дальше отказываться от рынка сбыта? Рассказывает корреспондент Украинской службы Би-би-си Анастасия Грибанова.