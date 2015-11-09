Иоланда Чен: не прогнули в политике - бьют по спорту

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Свою рекомендацию WADA обосновала выявлением массовых случаев применения допинга российскими легкоатлетами. В докладе организации говорится, что московская антидопинговая лаборатория не может работать независимо и намеренно уничтожала допинг-пробы российских спортсменов.

Чемпионка мира по легкой атлетике 1995 года, российский спортивный комментатор Иоланда Чен в интервью bbcrussian.com прокомментировала доклад WADA и рассказала о положении дел в современной легкой атлетике.

С Иоландой Чен беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Рафаэль Сааков.