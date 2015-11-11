Лидер оппозиции Бирмы: решения буду принимать я

Лидер оппозиции Мьянмы, ранее известной как Бирма, 70-летняя Аун Сан Су Чжи дала первое после всеобщих выборов 8 ноября интервью. В разговоре с корреспондентом Би-би-си она заявила, что у ее партии будет достаточно голосов, чтобы сформировать первое в истории страны демократическое правительство.

Официальные результаты голосования пока не объявлены, однако Аун Сан Су Чжи считает, что ее партии "Национальная лига за демократию" набрала около 75% голосов – этого более, чем достаточно, чтобы сформировать кабинет.

Тем не менее, согласно конституции страны, Сан Су Чжи не сможет занять пост президента - ее последний муж британец, а у сыновей - заграничные паспорта.

Однако политик, диссидент и лауреат Нобелевской премии мира намерена пойти в обход закона.

Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом большую часть последних 20 лет после того, как в 1990 году ее партия выиграла выборы, итоги которых впоследствии были аннулированы военными.