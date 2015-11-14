Москва скорбит по погибшим в Париже

Многие москвичи пришли в субботу к французскому посольству в российской столице, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших накануне в результате нападений в Париже.

Первые цветы появились у посольства ещё ночью: едва узнав о трагедии в Париже, многие россияне пожелали выразить французам свои соболезования и солидарность.

По меньшей мере 127 человек погибли и сотни получили ранения в результате серии скоординированных нападений во французской столице, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство".