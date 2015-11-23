Европа после нападений: как усилить безопасность?

Франция и Великобритания усилят авиаудары по позициям экстремистской группировки "Исламское государство", заявил Франсуа Олланд по итогам встречи с Дэвидом Кэмероном в Париже.

Перед началом переговоров лидеры возложили венки у концертного зала "Батаклан", где вечером 13 ноября вооруженные люди захватили заложников.

Парижские нападения не только подтолкнули европейских лидеров к активизации усилий по борьбе с ИГ на Ближнем Востоке, но и вновь вызвали дискуссии относительно свободного перемещения внутри Евросоюза.

Репортаж из французской столицы корреспондента Би-би-си Тома Барриджа.