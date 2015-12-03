Российские политики о расследовании Навального

В послании Владимира Путина Федеральному собранию не были затронуты злободневные темы, которые активно обсуждались в российском обществе в последнее время.

В частности, он не упомянул об акциях водителей-дальнобойщиков и расследовании Фонда борьбы с коррупцией, который обвинил генерального прокурора Юрия Чайку в связях с преступными группами.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов спросил тех, кто присутствовал на оглашении послания, почему президент не стал говорить о нашумевшем расследовании?