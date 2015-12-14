Корреспондента Би-би-си толкают около суда в Китае

Дипломаты и журналисты, прибывшие к зданию суда в Пекине, где начинается процесс над одним из самых известных диссидентов Пу Чжицяном, были грубо остановлены полицией.

Поводом для суда послужили посты в одной из социальных сетей, в которых он критиковал правящую Коммунистическую партию.

Ожидается, что приговор будет оглашен через несколько недель, и диссидента осудят на длительное тюремное заключение.

Среди журналистов, которым помешали присутствовать на процессе, был и корреспондент Би-би-си Джон Садворт.