Кто в первых рядах борьбы за "суверенный интернет"?

Китай претендует на роль одного из глобальных игроков в интернете. В Пекине считают, что армия пользователей в 650 миллионов дает на это право.

Но этот игрок - со своими понятиями о правилах. При поддержке таких нелиберальных стран как Россия, Казахстан, Узбекистан и других, хозяева глобального интернет-форума продвигают идею "интернет-суверенитета" который позволит властям устанавливать свои, отличные от общих, ограничения на пользование Сетью.

Подробнее - в репортаже корреспондента Би-би-си Джона Садворта.