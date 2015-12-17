Путин о детях Чайки: "Надо все внимательно посмотреть"

Российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции предложил выяснить, есть ли в действиях генерального прокурора России Юрия Чайки конфликт интересов, прежде чем делать выводы.

"Нужно понять, они, дети генерального прокурора, нарушили закон или нет, есть ли в работе генпрокурора какие-то элементы, связанные с конфликтом интересов, он как-то содействовал и помогал своим детям?"- ответил президент на вопрос, затрагивающий расследование ФБК о семье Чайки.

"Не хотелось об этом говорить, но это не значит, что мы этим не занимаемся", - добавил Путин.

Доклад о бизнесе сыновей Чайки был опубликован ФБК 1 декабря. Сотрудники фонда утверждают, что дети генпрокурора и отдельные сотрудники его ведомства причастны к коррупции и захватам предприятий.