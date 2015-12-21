Британский джихадист, который воюет против ИГ

Британский подданный, принявший ислам и вставший на путь вооруженного джихада, рассказал Би-би-си о своей борьбе с экстремистской гркппировкой "Исламское государство".

По его мнению, Западу следует оказывать больше поддержки так называемой "умеренной" сирийской оппозиции, так как только с ее помощью можно победить боевиков ИГ.

В то же время британские спецслужбы предупреждают, что вчерашние союзники на поле боя могут оказаться врагами после того, как вернутся на родину.

Репортаж корреспондента Би-би-си Квентина Соммервиля.