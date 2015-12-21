В Берлине провели богослужение в стиле "Звездных войн"

Сионская церковь в Берлине провела богослужение, в котором использовала костюмы героев киносаги "Звездные войны" и макеты световых мечей.

Богослужение прошло в воскресенье и было приурочено к недавней премьере нового, седьмого эпизода "Звездных войн" .

Посетителям церкви продемонстрировали кадры из предыдущего эпизода саги. Кроме того, на органе исполнили мелодию из фильма.

Также священнослужители использовали вместо крестов макеты красных световых мечей схожей формы.

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