Дети - о жизни в фавелах: уроки отменяют из-за стрельбы

Бразильские близнецы Самир и Самира да Силва рассказали Би-би-си о трудностях, с которыми детям приходится сталкиваться в фавелах.

По ловам одиннадцатилетних близнецов, мама запрещает им играть на улице, так как боится, что их убьют местные бандиты.

Кроме того, из-за регулярных перестрелок в районе в школах часто отменяют уроки.

За 2015 год примерно 100 тысяч бразильских школьников хотя бы раз оставались дома из-за того, что рядом с их школой началась стрельба.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джулии Карнейро