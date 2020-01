Сколько пьес Шекспира упомянул Дэвид Кэмерон?

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон иронически прокомментировал недавние перестановки в теневом кабинете, когда своих постов лишись некоторые политики, критиковавшие позиции лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Во время еженедельной сессии в парламенте, когда премьер-министр страны отвечает на вопросы депутатов, Кэмерона спросили, как он относится к празднованию в городе Стратфорд-апон-Эйвон 400-й годовщины со дня смерти Уильяма Шекспира.

В ответ глава правительства сначала отдал дань уважения Великому Барду, а затем при помощи его произведений стал высмеивать происходящее в партии лейбористов.

Проверьте себя – посчитайте, сколько пьес Шекспира упомянул в своей речи Дэвид Кэмерон? (Правильный ответ – в нижней части страницы)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ответ: Дэвид Кэмерон упомянул пять пьес Шекспира:

1. "Двенадцатая ночь" (Twelfth Night)

2. "Как вам это понравится" (As You Like It)

3. "Комедия ошибок" (The Comedy of Errors)

4. "Много шума из ничего" (Much Ado About Nothing)

5. "Напрасный труд любви" (Love's Labour's Lost). Обратите внимание, что Лейбористская партия по-английски называется "Labour Party".