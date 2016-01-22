Что Литвиненко мог рассказать в Испании о Кремле и мафии

Би-би-си удалось получить некоторые материалы, которые рассматривались на закрытых заседаниях слушаний по делу об убийстве Александра Литвиненко.

Один из главных выводов руководителя расследования сэра Роберта Оуэна - что убийство "возможно" было санкционировано Владимиром Путиным.

Программа Би-би-си Newsnight сообщила, что в последние дни своей жизни Литвиненко должен был находиться в Испании, где намеревался передать местной прокуратуре документы о деятельности русской мафии. Из документа становится ясно, как близко к самой верхушке российской власти подошли испанские следователи.

Рассказывает корреспондент Би-би-си Ричард Уотсон.