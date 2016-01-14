Плавучие дома - спасение от наводнений?

Недавняя череда наводнений на севере Англии и в Шотландии наглядно показала, что человек по-прежнему бессилен перед лицом стихии. Жители пострадавших районов в отчаянии пытались защитить свои дома мешками с песком, но как правило, их усилия были тщетны.

В Нидерландах, где наводнения стали почти привычным делом, решили подойти к проблеме с другой стороны и, так сказать, плыть по течению.

Еще 10 лет назад там начали строить плавучие дома, которые поднимаются вместе с прибывающей водой.

Корреспондент Би-би-си Пол Мерфи решил выяснить, насколько голландский опыт применим в Великобритании.