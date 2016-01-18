"Грустный понедельник": как москвичи борются с депрессией?

Третий понедельник января многие называют Blue Monday - "грустный понедельник".

Это название закрепилось с легкой руки психолога из Кардиффа Клиффа Арналла, который высчитал, что сочетание плохой погоды, падения мотивации после рождественских каникул и накопившихся долгов делает этот день самым депрессивным в году.

В научных кругах расчеты Арналла подвергаются жесткой критике, однако ежегодно психологи и СМИ выступают с рецептами того, как пережить "грустный понедельник".

Русская служба Би-би-си спросила у москвичей, чувствовали ли они себя в этот день особенно депрессивно и как они считают необходимым с этим состоянием бороться.