Экс-посол Британии в России: дело Литвиненко аукнется Москве

Бывший посол Великобритании в России Эндрю Вуд в студии Русской службы Би-би-си прокомментировал главную новость дня - обнародование результатов дознания по делу Александра Литвиненко.

По словам дипломата, реакция Британии и всего мира на факты, изложенные в докладе, должна быть жесткой. А главное, сказал Вуд, всем стало ясно, в какую страну превратилась Россия.

Ведущий телевизионных новостей Русской службы Би-би-си Олег Антоненко спросил у него, прислушаются ли британские власти к Марине Литвиненко, которая добивается новых санкций против России, выдворения сотрудников российских спецслужб из Британии и заморозки счетов людей, причастных к убийству.