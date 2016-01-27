Массовый побег из тюрьмы в Бразилии

Момент побега 40 заключенных из тюрьмы в городе Ресифи на востоке Бразилии в субботу был запечатлен на видео.

В видеоклипе видно как в здание тюрьмы входит человек, после чего через некоторое время там происходит взрыв.

По информации властей, во внешней стене тюрьмы с помощью взрыва была пробита дыра, через которую и был совершен побег.

Поиски бежавших продолжались несколько часов. Большинство из них были вскоре пойманы, двое были убиты, один до сих пор в бегах.

Видео не сопровождается комментарием.