Долларовые заемщики требуют пересчитать ипотеку

Несколько десятков клиентов Москоммерцбанка в четверг устроили шумный протест, требуя встречи с руководством кредитной организации. Это - те, кто около десяти лет назад взял жилищные кредиты в долларах.

Теперь, когда рубль рухнул, выплаты по этим кредитам непосильно дороги и многие уже не в состоянии отдавать занятое. Каждый раз, когда курс доллара растет на один рубль, к типовому кредиту добавляется 100-150 тысяч рублей. С учетом того, что эти деньги обрастают процентами, итоговый рост еще больше.

Еще год назад, когда рубль подешевел вдвое, это означало, что даже те, кто с 2006-го года выплатил половину "ипотеки", по сути должны в рублях ту же сумму, что и 10 лет назад.

Заемщики требуют от банка компромисса и ссылаются на рекомендации Центрального банка, который призвал банкиров пересчитать валютные кредиты в рубли по льготному курсу.

Банк пока отказывается это делать, ссылаясь на то что в его резервах рублей нет, а решения принимаются акционерами за пределами России, в Казахстане.

Аналогичные протесты устраивают в и клиенты других банков.

Правда, после трехчасового ожидания протестующие заемщики Москомерцбанка сумели встретиться с председателем правления. Однако все, о чем пока сумели договориться - передать список своих предложений. Будут ли они приняты и если да, то когда выплаты по кредитам станут по плечу, не знает никто.