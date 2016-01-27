ЕС угрожает лишить Грецию прав Шенгена из-за мигрантов

Европейская комиссия - исполнительный орган Евросоюза - предупредила Грецию о возможности введения пограничного паспортного контроля на въезде в другие государства Шенгенской зоны, если Афины не справятся с потоком мигрантов, переправляющихся затем далее в Европу.

Греция не имеет сухопутных границ с другими шенгенскими государствами, поэтому на практике пограничный контроль выльется в проверку документов в греческих морских и воздушных портах.

За последний год в Европу въехало более миллиона мигрантов. Большинство из них были беженцами.