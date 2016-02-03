Быть ли Британии в ЕС: Кэмерон ищет поддержку

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал парламентариев поддержать его проект реформы Евросоюза.

Предложение Британии включает пункт о возможности временной приостановки выплат пособий недавно приехавшим гражданам других стран Евросоюза и содержит предпосылки к тому, чтобы не вступать в более тесный политический союз с ЕС.

Сам Кэмерон назвал эти предложения важным шагом на пути к реформе Евросоюза накануне референдума о членстве в ЕС, который состоится уже в этом году.

В свою очередь глава оппозиции Джереми Корбин заявил, что Кэмерон ставит неверные задачи и неправильно ведет переговоры с представителями Еврокомиссии.