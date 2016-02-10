Архив: 20 лет с начала суда над Синявским и Даниэлем

20 лет процесса Синявского и Даниэля

В 1986 году, к 20-летию процесса над писателями-диссидентами, продюсер Русской службы Би-би-си Нина Ставиская сделала передачу об истории этого дела. Она поговорила со своей коллегой Натальей Рубинштейн - подругой Синявских - о том, как процесс восприняла литературная интеллигенция России, а также со славистом и историком Джеффри Хоскингом - о том, какова была реакция на Западе. В передаче участвует правозащитница Людмила Алексеева, рассказавшая, как вокруг дела Синявского и Даниэля сплотились инакомыслящие в Советском Союзе.