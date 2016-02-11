Почему тайцы верят в магию кукол?

Когда тайские авиалинии начали продавать билеты для кукол в полный человеческий рост, многие обратили внимание на новое поветрие, охватившее сотни жителей Таиланда.

Как выяснилось, некоторые люди обращаются с этими куклами как с настоящими детьми, их кормят, покупают им одежду и украшения и даже берут с собой в отпуск.

Эти одержимые полагают, что если о кукле как следует заботиться, то она улучшит вашу жизнь.

Некоторые тайские знаменитости были замечены на публике со своими куклами.

Однако недавняя находка, сделанная в одном из тайских храмов, дала повод задуматься о том, что поветрие проходит...