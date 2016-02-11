Климкин: в Алеппо шаблон тот же, что в Дебальцеве

Ровно год прошел со времени подписания так называемого Минского мирного соглашения между властями в Киеве и вооруженными формированиями на востоке Украины, которые пользуются поддержкой российского правительства.

Однако. как сообщают наблюдатели на востоке Украины, перемирие часто нарушается, а за последнюю неделю в некоторых районах наблюдается даже эскалация насилия.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Лондон, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию со своим британским коллегой Филипом Хэммондом.

Павел Климкин дал также интервью Би-би-си, в котором рассказал, что Украина нуждается в помощи международного сообщества, чтобы обезопасить свою восточную границу с Россией.