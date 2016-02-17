Мелкая авария в Плимуте привела к другим столкновениям

Полиция английского города Плимут, на юго-западе страны, разыскивает водителя, который врезался в разделительный барьер из дорожных сигнальных конусов.

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда автомобиль меняет направление движения и въезжает на линию с конусами, которые ранее были установлены для проведения дорожных работ.

В результате несколько автомобилей, ехавших сзади, столкнулись. Никто серьезно не пострадал.

Как сообщается, водитель скрылся с места аварии. Причина, по которой он врезался в разделительный барьер, пока не известна.