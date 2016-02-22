Новости Би-би-си
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ТВ-новости: отношения Швейцарии и ЕС как урок для Британии

  • 22 февраля 2016

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 22 февраля:

  • Уйти, чтобы остаться. Поможет ли Британии опыт взаимоотношений Швейцарии и ЕС, если на референдуме в Соединенном Королевстве победят евроскептики?
  • Кризисная медицина. Почему власти Венесуэлы скрывают масштабы распространения лихорадки Зика.
  • Поможет ли виртуальная реальность рынку смартфонов. Новинки Всемирной выставки мобильных технологий в Барселоне.