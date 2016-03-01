На место, где была арестована няня убитой девочки, приносят цветы, игрушки
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Москвичи: должно ли было ТВ сообщать о жестоком убийстве ребенка

  • 1 марта 2016
Жестокое убийство четырехлетней девочки и появление на улице ее няни с отрезанной головой ребенка, потрясло россиян.

Личность задержанной женщины установлена, ее подозревают в убийстве.

Российские федеральные телеканалы, тем не менее, обошли это событие своим вниманием.

Корреспондент Русской службы Би-би-си отправился на место, где была арестована женщина.