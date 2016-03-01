Москвичи: должно ли было ТВ сообщать о жестоком убийстве ребенка

Личность задержанной женщины установлена, ее подозревают в убийстве.
Российские федеральные телеканалы, тем не менее, обошли это событие своим вниманием.Корреспондент Русской службы Би-би-си отправился на место, где была арестована женщина.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Личность задержанной женщины установлена, ее подозревают в убийстве.
Российские федеральные телеканалы, тем не менее, обошли это событие своим вниманием.Корреспондент Русской службы Би-би-си отправился на место, где была арестована женщина.