Македония перекрыла путь мигрантам через Балканы

Македония перекрыла границу с Грецией, отрезав путь мигрантам на север через Балканы. Власти страны приняли такое решение после того, как Словения, а вслед за ней Хорватия и Сербия, запретили транзит мигрантов через свою территорию.

Эти шаги были предприняты после того, как ЕС и Турция выработали план по решению самого глубокого после Второй мировой войны кризиса с беженцами в Европе.