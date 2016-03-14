Похищение по-мексикански: от первого лица

Обычно жертвами похищений становятся люди с хорошим достатком или члены их семей, но только не в Мексике, где жертвой киднэпперов может стать буквально любой случайный прохожий.

Как рассказывает корреспондент Би-би-си Владимир Эрнандес, здесь каждый человек рискует быть захваченным с целью выкупа, порой за смешные деньги.

По данным властей, только за прошлый год жертвами похитителей стали 1500 человек, однако по неофициальным данным эта цифра может быть и в 100 раз выше.

Просто далеко не каждая семья спешит обращаться за помощью в полицию.