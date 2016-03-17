Журналист Рауф Миркадыров: я был эпизодом в большой игре

Азербайджанский журналист Рауф Миркадыров, который в четверг вышел на свободу по решению суда, сказал, что никогда не считал себя виновным.

В конце прошлого года суд приговорил Миркадырова к шести годам тюремного заключения за государственную измену. Журналист был признан виновным в шпионаже в пользу Армении.

Апелляционный суд заменил наказание на условное с пятилетним испытательным сроком.

В интервью корреспонденту Азербайджанской службы Би-би-си Миркадыров сказал, что никогда не имел дела со спецслужбами Армении или какой-либо другой страны мира.

Журналист собирается добиваться полной отмены приговора.