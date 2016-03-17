Саудовские женщины хотят настоящих перемен

В декабре 2015 года женщины Саудовской Аравии впервые получили право избираться в муниципальные советы.

Этот момент был расценен многими как переломный в истории консервативного королевства.

Однако после избрания женщины-депутаты столкнулись с рядом трудностей.

К примеру, в Джидде две женщины-члены совета не были допущены на совещания с участием их коллег-мужчин.

И сегодня женщины Саудовской Аравии задаются вопросом: насколько в самом деле власти хотят перемен и как далеко готовы позволить им зайти.