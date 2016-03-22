Дефицит воды - глобальный кризис в фотографиях
Первая персональная выставка фотографа Мустафы Абдулазиза в Британии, посвященная теме кризиса с водой, открывается в Лондоне.
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С 2011 года американский фотограф Мустафа Абдулазиз побывал в восьми странах мира, работая над проектом "Истории о воде". На этом снимке - дети идут за водой, провинция Синдх, Пакистан, 2013 год.
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"Самому важному для жизни ресурсу на Земле угрожает множество факторов - растущее население, потребность в энергии, подъем уровня моря и таяние льдов, растущая социальная поляризация", - говорит фотограф. На снимке - засуха в водохранилище Кантанейра, Сан-Пауло, Бразилия, 2015 год.
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Абдулазиз обращает наше внимание на воздействие на мир урбанизации, отсутствия канализации, загрязнения среды обитания и дефицита воды. На снимке - женщины набирают воду из колодца, Тарпакар, Пакистан, 2013 год.
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"Фотографы обладают способностью фокусировать внимание на нашем месте в мире, когда дисбаланс между водой и цивилизацией становится темой исследования в надежде, что мы можем считать нас и наш мир не отдельными друг от друга явлениями, а единым взаимосвязанным процессом". На снимке - ловля креветок, озеро Хун, провинция Хубэй, Китай, 2015 год.
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Плотина Трех Ущелий в провинции Хубэй в Китае обошлась в 40 млрд долларов; ее строительство привело к переселению 1,4 млн человек. Китайские власти считают плотину решением острой проблемы наводнений на реке Янцзы и недостатка электроэнергии для развития китайской промышленности.
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Бассейн реки Янцзы населяют 450 млн человек, он простирается на 6300 км от Тибетского плато до Восточно-Китайского моря в Шанхае.
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Женщины и дети набирают дождевую воду колонки в деревне Осукпуту в Нигерии. 57 миллионов человек в Нигерии не имеют постоянного доступа к чистой воде.
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В Индии 774 миллиона человек не имеют доступа к современной канализации. На снимке - оросительный канал, Канпур, Индия, 2014 год.
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Более 140 тысяч детей умирает каждый год от диареи, вызванной грязной водой в Индии. На снимке - очистные сооружения, Канпур, Индия, 2014 год.
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Трущобы в районе Рахи-Манди, Канпур, Индия. Выставка "Истории о воде" продлится до 10 апреля 2016 года в галерее The Scoop, More London Riverside.