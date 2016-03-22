Дефицит воды - глобальный кризис в фотографиях

"Фотографы обладают способностью фокусировать внимание на нашем месте в мире, когда дисбаланс между водой и цивилизацией становится темой исследования в надежде, что мы можем считать нас и наш мир не отдельными друг от друга явлениями, а единым взаимосвязанным процессом". На снимке - ловля креветок, озеро Хун, провинция Хубэй, Китай, 2015 год.